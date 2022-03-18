Интермодальные пассажирские перевозки "поезд + корабль" планируют организовать в Нижегородской области

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В Чкаловске Нижегородской области прошла рабочая встреча руководства Горьковской железной дороги и ЦКБ им. Р.Е. Алексеева. Они обсудили варианты направлений сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
По итогам встречи перспективным было признано использование судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" при формировании интермодальных туристических и регулярных пассажирских маршрутов в Нижегородской области.
Согласно информации, планируется состыковать время прибытия и отправления поездов дальнего следования, курсирующих через Нижний Новгород, с графиком следования "Валдаев" до Городца и Макарьева.
В ГЖД отметили, что похожая практика симбиоза ж/д и водного транспорта при выстраивании межрегиональных маршрутов успешно зарекомендовала себя. Например, такая схема движения связывает остров Валаам с Москвой, Санкт-Петербургом и Петрозаводском.
Ранее сообщалось, что три новых маршрута планируется включить в навигацию "Валдаев" в 2022 году: в Сокольское, Юрьевец Ивановской области и Юрино в республике Марий Эл.
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