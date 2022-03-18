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Общество

Более 140 км трассы М-7 отремонтируют в 2022-2024 годах в Нижегородской области

15 апреля 2022 14:11  [33] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На федеральной автодороге М-7 "Волга" в Нижегородской области в 2022–2024 годах пройдут работы по приведению к нормативам 143 км дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Согласно информации, будет отремонтировано около 70% от общей протяжённости трассы в регионе.

Так, в Володарском районе в 2022-2023 годах капитальные работы пройдут на участке с 341 по 365 км. Около Дзержинска будут отремонтированы участки 383-386 км и 397-399 км. Здесь будет полностью заменено дорожное покрытие и укреплены обочины. В населённых пунктах восстановят фонари вдоль дороги и обновят пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары.

На казанском направлении масштабный ремонт пройдёт на двухполосных участках трассы 474-490 км и 524-569 км в Кстовском, Лысковском и Воротынском районах. Дорожники снимут изношенный асфальт, усилят дорогу выравнивающим слоем, уложат новое износостойкое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см. Обочины будут укреплены асфальтогранулятом.

Также в рамках капитального ремонта будут отремонтированы водопропускные трубы, восстановлена система водоотвода и обновят другую инфраструктуру дороги. Работы разделены на этапы, что позволит минимизировать неудобства от ограничения движения.

В 2022 году ремонт пройдёт на участках 474-480 км и 524-532 км, оставшиеся отрезки будут вводиться в строй в 2023-2024 годах.

Кроме того, в ближайшие три года будут заменён верхний слой покрытия с трещинами и колейностью на участках 365-383 км в городском округе Дзержинск, 399-415 км на обходе Нижнего Новгорода, а также 443-465 км в Кстовском районе.

Как подчеркнули в Упрдоре, новое дорожное покрытие будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

Напомним, в Кстовском районе на участке автодороги с 465 по 473 км продолжаются работы в рамках реализации 1-го и 3-го этапов IV очереди обхода Нижнего Новгорода. Здесь проезжая часть будет расширена до четырёх полос. Кроме того, будет возведён мост через реку Алферовка и транспортную развязку возле Малиновки. Готовность объекта на текущий момент составляет 67%.

Ранее сообщалось, что в этом году на трассе М-7 в Володарском районе будут смонтированы модульные надземные переходы - на 353 км, на 355 км в деревне Золино и на 385 км в Лесном кордоне. В 2023 году надземные переходы установят на 359 км (Новосмолино) и 398 км (Лесная поляна). Модульные пешеходные переходы будут оборудованы освещением, видеонаблюдением, подъёмными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На лестничных сходах будут обустроены пандусы.

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Теги:
Дороги М-7 Ремонтные работы
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