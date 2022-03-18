Глеб Никитин: "Николай Жарков навсегда останется в наших сердцах" Общество

Николай Жарков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Жаркова.

Глава региона подчеркнул, что большую часть жизни Николай Жарков посвятил работе на заводе "Красное Сормово" С 1984 года занимал пост директора, а затем советника генерального директора предприятия. В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2019 году присвоил звание Героя Труда Российской Федерации.

"Выдающиеся заслуги Николая Сергеевича в развитии предприятия и всего отечественного судостроения, в зарождении поистине прорывных для своего времени и отрасли технологий – пример истинного служения обществу и стране. Необычайно мудрый, полный идей и проектов человек – он навсегда останется в наших сердцах", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля.