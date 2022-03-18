Нижегородский водоканал к 1 июня благоустроит 770 объектов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал к 1 июня благоустроит 770 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, Нижегородский водоканал 16 апреля приступит к восстановлению благоустройства участков, попавших под плановые и аварийные работы с раскопками за прошедшие осень-зиму.

После завершения работ на них было сделано временное благоустройство, включающее в себя укладку брусчатки на проезжей части и тротуарах. В связи с тем, что при минусовых температурах асфальт не укладывается, уже после потепления восстанавливается изначальное дорожное покрытие и тротуары. Также проводится восстановление плодородного слоя почвы на газонах и установка бордюров.

Как рассказал начальник отдел благоустройства АО "Нижегородский водоканал" Александр Миронов, в первую очередь работы проводятся на проезжей части центральных дорог, следом благоустраиваются участки, находящиеся в общественных пространствах. Далее восстанавливаются районные дороги, газоны, тротуары и дворовые проезды.

За полтора месяца Нижегородский водоканал благоустроит 770 объектов. Всего будет уложено 8300 кв. м. асфальтобетонного покрытия, благоустроено 200 кв. м. тротуаров в брусчатке, восстановлено около 17500 кв. м. плодородного слоя почвы на газонах и установлено 1400 п.м. бордюров. Работы планируется завершить не позднее 1 июня.