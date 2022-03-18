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Общество

"Дом народного единства" презентовали в Нижнем Новгороде

15 апреля 2022 17:10  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 15 апреля стартовал VII ежегодный Съезд социально ориентированных некоммерческих организаций "ВМЕСТЕ!" . На мероприятие собралось более 120 представителей региональных НКО, сообщили в областном правительстве

В рамках съезда состоялась презентация "Дома народного единства", который был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"В Нижегородской области зарегистрировано около 4 тысяч некоммерческих организаций, в деятельность которых вовлечены сотни тысяч неравнодушных и активных граждан. "Дом народного единства" создан для поддержки действующих организаций, развития гражданского общества и тиражирования лучших практик. Он взял на себя роль единого ресурсного центра для НКО, национальных и религиозных объединений, добровольческого движения", - сказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, открытая площадка будет способствовать прямому диалогу между общественностью, экспертами и представителями органов власти. Так нижегородцы смогут активнее участвовать в жизни региона и предлагать собственные инициативы.

Руководитель "Дома народного единства" Константин Исаев презентовал участникам съезда новые ресурсы для работы, познакомил с предлагаемыми возможностями для повышения эффективности работы и интеграции.

Он рассказал, что организациям и активистам будет оказана консультационная помощь по правовым и финансово-экономическим вопросам, а также информационная поддержка при реализации проектов.

Так, НКО смогут использовать площадку и инфраструктуру центра для проведения своих мероприятий, а также проводить встречи с экспертами и представителями органов власти.

"Уверен, наше взаимодействие позволит вывести работу на качественно новый уровень и охватить вниманием и поддержкой еще больше жителей региона", - сказал Константин Исаев.

Согласно информации, сайт "Дома народного единства" в дальнейшем станет цифровой платформой для взаимодействия некоммерческого сектора, на которой будет размещён событийный календарь для организаций, объединений и волонтёров. На портале они смогут находить единомышленников для организации совместных проектов, вести в электронном виде рассылку приглашений на мероприятия и регистрацию участников и т.д.

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