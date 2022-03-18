Более 400 человек примут участие в субботнике на территории Нижегородского кремля 16 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 400 человек примут участие в субботнике на территории Нижегородского кремля 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, после зимы в Кремле приведут в порядок смотровые площадки, сады, скверы, боевой ход. Также с 10:00 до 13:00 пройдет уборка на Кремлевском бульваре и площади Народного единства.

В акции примут участие более 400 сотрудников из 29 организаций. Весь необходимый инвентарь предоставит ГБУ НО "Нижегородский кремль".

Как рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, субботник – добрая объединяющая традиция, цель которой - улучшить экологическую обстановку и сформировать повседневную экологическую культуру. Это возможность на личном примере показать, как важно бережно относиться к окружающей среде.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.