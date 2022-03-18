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Общество

Нижегородская епархия отправила гуманитарную помощь в ДНР

16 апреля 2022 11:33  [36] Общество

Нижегородская епархия отправила гуманитарную помощь в Донецкую народную республику. Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась накануне из Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служб Нижегородской митрополии, перед отправкой груза митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен. Обращаясь к собравшимся, он напомнил, что Нижегородская епархия уже второй раз отправляет гуманитарный груз жителям Донбасса. "Гуманитарная помощь собрана неравнодушными нижегородцами, которые хотят поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик. В том, что мы объединяемся перед лицом беды, протягивая руку помощи ближнему - наша сила", - особо отметил владыка, добавив, что Нижегородская епархия будет и дальше стараться оказывать жителям Д/ЛНР посильную помощь.

Стоит отметить, что при организации второй колонный гуманитарного груза учли просьбу жителей Донбасса привозить воду в емкостях до 1,5 литров, так как больший объем не смогут забрать люди пожилого возраста.

В приходах Нижегородской епархии для жителей Донбасса собрано 4 миллиона 454 тысячи 777 рублей. Кружечный сбор был организован во всех храмах Русской Православной Церкви. Средства были направлены на приобретение супов, круп, макарон и подсолнечного масла, сока, сахара, чая, сладостей и средств личной гигиены. Кроме того, один из благотворителей пожертвовал жителям ДНР обрезные доски для восстановления поврежденных строений.

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Теги:
гуманитарная помощь Епархия
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