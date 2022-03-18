Аделия Загребина из Нижнего Новгорода вышла в финал шоу "Голос. Дети" Общество

Аделия Загребина из Нижнего Новгорода вышла в финал шоу "Голос. Дети", которое прошло накануне в эфире Первого канала.

Участниц шоу "Голос. Дети" в полуфинале соревновались в "Поединках". Восьмилетняя нижегородка состязалась еще с двумя участниками команды Егора Крида. А в этапе "Песня на вылет" Аделия Загребина исполнила кавер-версию песни Adele Rolling in the Dee, с которой прошла прослушивание на шоу.

Девочка после выступления отметила, что рада прохождению в финал шоу, а также выразила слова благодарности наставнику и своей "мамочке".