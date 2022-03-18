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Экономика

Движение в поддержку отечественных брендов создано в России

16 апреля 2022 19:52  [83] Экономика

Всероссийское движение в поддержку отечественных брендов "Сделано в России" создано в России,

Как сообщает Газета.ru, оно реализуется в стратегическом партнерстве с Фондом "Росконгресс", Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО "Российская система качества" (Роскачество) и Яндексом.

Основными целями создания организации станут развитие всероссийского движения в поддержку отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.

"Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя", - отметил руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса "Сделано в России" Михаил Садченков.

Как заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, резкие изменения в экономике, с одной стороны, заставили многих напрячься, но и открыли огромные возможности, о которых нужно сегодня говорить. "При этом сложно в текущем информационном потоке не только отличить фейк и не фейк, но и найти реальные ориентиры для принятия решений. "Сделано в России" — маяк и ориентир для людей, готовых работать, созидать и считающих необходимым делать это именно в России", - подчеркнул он.

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева убеждена, что российские креативные индустрии обладают колоссальным потенциалом, которому еще предстоит раскрыться в полной мере.

"В связи с чем реализация программ импортозамещения в этой области — хорошая возможность для многих представителей творческих профессий проявить себя и представить свои проекты. Проект "Сделано в России" — важная инициатива, которая окажет содействие и поддержку креативным индустриям в определении актуальных путей развития и рынков сбыта", - сказала в заключение Юлиана Слащева.

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Теги:
бизнес Импортозамещение
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