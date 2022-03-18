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Экологический субботник прошел в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в уборке приняли участие 494 человека из 29 организаций, расположенных на территории Нижегородского Кремля, среди которых Заксобрание региона, администрация города, НГХМ, Арсенал, Нижегородская филармония и другие.
В рамках мероприятия, организованного ГБУ НО "Нижегородский кремль", были приведены в порядок все общественные пространства, смотровые площадки, сады, скверы, площадь Народного единства, а также боевой ход.
По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, на субботнике были собраны 9 грузовых машин сухих веток, прошлогодней листвы и сухой травы.
Ранее сообщалось, что в рамках общегородского субботника в Нижнем Новгороде было собрано более 9 тысяч кубометров мусора.
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