Экологический субботник прошел в Нижегородском кремле Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экологический субботник прошел в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в уборке приняли участие 494 человека из 29 организаций, расположенных на территории Нижегородского Кремля, среди которых Заксобрание региона, администрация города, НГХМ, Арсенал, Нижегородская филармония и другие.

В рамках мероприятия, организованного ГБУ НО "Нижегородский кремль", были приведены в порядок все общественные пространства, смотровые площадки, сады, скверы, площадь Народного единства, а также боевой ход.

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, на субботнике были собраны 9 грузовых машин сухих веток, прошлогодней листвы и сухой травы.

Ранее сообщалось, что в рамках общегородского субботника в Нижнем Новгороде было собрано более 9 тысяч кубометров мусора.