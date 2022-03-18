Впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, важно не просто зафиксироваться на этих цифрах, но и продолжить снижать их.

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что для этого необходимо максимальному числу людей пройти диспансеризацию, уделив особенное внимание артериальному давлению, так как неуправляемая артериальная гипертония создаёт риск преждевременной смерти у 40% населения.

Также важно пройти вакцинацию от коронавируса и вести здоровых образ жизни.

"Без сигарет, избытка алкоголя, вредной еды и минимум 3,5 километра пешком каждый день", - написал Давид-Мелик Гусейнов.

Ранее сообщалось, что за первые 3 месяца 2022 года смертность в Нижегородской области снизилась на 5% в сравнении с показателями 2021 года.