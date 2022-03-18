Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2022 16:07  [77] Впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года
17 апреля 2022 12:24  [183] Менее 300 случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки
17 апреля 2022 11:43  [225] Экологический субботник прошел в Нижегородском кремле
17 апреля 2022 10:51  [227] Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля
17 апреля 2022 10:06  [309] Плановая профилактика на радио и телевидении пройдет 18 апреля в Нижегородской области
16 апреля 2022 20:28  [480] Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижегородской области в связи с ухудшением погодных условий
16 апреля 2022 20:04  [529] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза нижегородца Александра Кузнецова
16 апреля 2022 19:16  [486] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Кузнецова
16 апреля 2022 19:09  [486] Более 9 тыс кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника
16 апреля 2022 14:04  [751] Аделия Загребина из Нижнего Новгорода вышла в финал шоу "Голос. Дети"
Общество

Впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года

17 апреля 2022 16:07  [77] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, важно не просто зафиксироваться на этих цифрах, но и продолжить снижать их. 

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что для этого необходимо максимальному числу людей пройти диспансеризацию, уделив особенное внимание артериальному давлению, так как неуправляемая артериальная гипертония создаёт риск преждевременной смерти у 40% населения.

Также важно пройти вакцинацию от коронавируса и вести здоровых образ жизни.

"Без сигарет, избытка алкоголя, вредной еды и минимум 3,5 километра пешком каждый день", - написал Давид-Мелик Гусейнов.

Ранее сообщалось, что за первые 3 месяца 2022 года смертность в Нижегородской области снизилась на 5% в сравнении с показателями 2021 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph