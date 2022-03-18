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Причиной неприятного запаха в Московском районе стали емкости из-под сжиженного газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в гаражном кооперативе на ул. Левинка осуществлялся прием металлолома.
Вечером 17 апреля при попытке утилизации емкостей из под сжиженного газа, были открыты клапаны, из-за чего остатки одоранта попали в атмосферу.
При заборе проб воздуха на предмет превышения ПДК, превышений не зарегистрировано.
В МЧС подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья нижегородцев нет.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа.
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