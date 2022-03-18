Причиной неприятного запаха в Московском районе стали емкости из-под сжиженного газа Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Причиной неприятного запаха в Московском районе стали емкости из-под сжиженного газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в гаражном кооперативе на ул. Левинка осуществлялся прием металлолома.

Вечером 17 апреля при попытке утилизации емкостей из под сжиженного газа, были открыты клапаны, из-за чего остатки одоранта попали в атмосферу.

При заборе проб воздуха на предмет превышения ПДК, превышений не зарегистрировано.

В МЧС подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья нижегородцев нет.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа.