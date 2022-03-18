Сквер на ул. Чаадаева
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Сквер на ул. Чаадаева в Московском районе будет благоустроен за 8,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, благоустройство будет проведено на общественной территории в Московском районе между домами №16 и №20 по улице Чаадаева.
Подрядчику предстоит вырубить поврежденные зеленые насаждения и посадить новые деревья и кустарники, устроить покрытия, приобрести и установить малые архитектурные формы, а также устроить газоны и разбить цветники.
Исполнитель будет выбран 13 мая. Благоустройство должно закончиться до 15 августа.
Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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