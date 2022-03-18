Новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, модернизация светофорных объектов на проспекте Гагарина пройдет в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде.

На установку новых светофоров выделено 14,7 млн рублей. Работы пройдут на пр. Гагарина - ул. 40 лет Октября (в районе дома № 148 по пр. Гагарина) и пр. Гагарина - ул. Артельная - ул. Маршала Баграмяна. Установка должны быть закончена до 1 августа.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей в 2022 году направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.

