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Общество

Новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

18 апреля 2022 11:39  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые светофоры появятся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, модернизация светофорных объектов на проспекте Гагарина пройдет в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде.

На установку новых светофоров выделено 14,7 млн рублей. Работы пройдут на пр. Гагарина - ул. 40 лет Октября (в районе дома № 148 по пр. Гагарина) и пр. Гагарина - ул. Артельная - ул. Маршала Баграмяна. Установка должны быть закончена до 1 августа.

Ранее сообщалось, что более 300 млн рублей в 2022 году направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области.

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Теги:
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