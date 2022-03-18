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Общество

Пасхальная ярмарка пройдёт в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля

18 апреля 2022 12:35  [151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пасхальная ярмарка пройдёт в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля на ул. Совнаркомовской, 13. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, в торговых рядах свою продукцию представят более 40 предприятий и фермерских хозяйств региона. Так, на ярмарке можно будет купить яйца, куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, рыбу, мёд, а также изделия художественных промыслов и сувениры.

Торговые ряды будут работать в субботу и в воскресенье с 11:00 до 18:00.

Кроме того, 24 апреля с 11:30 до 17:00 на ярмарке пройдут мастер-классы, на которых дети и взрослые научатся делать леденцы, декорировать куличи и яйца, создавать пасхальные сувениры. Кроме того, посетителей мероприятия научат готовить главное блюдо Светлого праздника – пасху. Помимо этого, гости ярмарки смогут побывать на мастер-классе по звонарному делу.

Расписание мастер-классов можно узнать по ссылке.

На сцене выступят народные коллективы и хоры, а скоморохи проведут весёлые конкурсы.

На ярмарке появится праздничный арт-объект: гигантское пасхальное яйцо, раскрашивать которое смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 28 апреля.

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Теги:
Праздники Продовольствие ярмарки
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