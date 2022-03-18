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Общество

Перголы с навесами и качелями появятся на площади им.И.И. Киселева в Нижнем Новгороде

18 апреля 2022 14:11  [27] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Перголы с навесами и качелями появятся на площади им.И.И. Киселева в Нижнем Новгороде после ее благоустройства. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, в рамках открытого обсуждения с жителями и представителями общественных организаций специалисты МБУ "Нижегородгражданпроект" предложили реорганизовать центральную часть площади им.И.И.Киселева.

В частности, планируется изменить форму и размеры существующих цветников, заменить покрытие из брусчатки, установить перголы с навесами и качелями, а также удобные скамьи вокруг центральной клумбы. Облицовка клумб будет демонтирована и заменена на антивандальные монолитные каменные блоки.

В МБУ "Нижегородгражданпроект" в свою очередь рассказали, что новое благоустройство обеспечит прямой пешеходный транзит для движения пешеходов от остановки до метро. Также акцент будет сделан на освещении площади за счёт подсветки малых архитектурных форм и деревьев.

Ранее сообщалось, что глава города Юрий Шалабаев поручил разработать проект комплексного благоустройства площади им.И.И.Киселева. "Учитывая важность этого места для района, надо привести её в порядок", – заключил мэр.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство
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