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Общество

Площадь Киселёва на Автозаводе будет комплексно благоустроена по поручению Юрия Шалабаева

07 апреля 2022 14:01  [39] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на этой неделе стартовал месячник по благоустройству. Глава города Юрий Шалабаев лично проинспектировал, как проходят работы в Автозаводском районе.

По его словам, погода уже позволяет муниципальным предприятиям и подрядчикам проводить ряд работ: мыть ограждения, убирать прибордюрные полосы от скопившейся грязи, чистить отбойники. Также приводятся в порядок урны - их вывозят, красят на базе и возвращают на место. Покраска фонарных столбов и опор дорожных знаков начнётся уже с наступлением стабильного тепла, иначе покрытие не будет долго держаться.

Юрий Шалабаев отметил, что есть целый ряд замечаний к ресурсоснабжающим организациям, которые в течение зимы производили раскопки. Но предприятия уже предоставили график, когда благоустройство будет восстановлено полностью.

Также в ходе инспекции проверили состояние центральной площади Автозавода - площади Киселёва, поскольку нижегородцы неоднократно жаловались на её состояние: разрушение брусчатки, ограждений цветников. "Учитывая важность этого места для района, надо привести её в порядок", – заключил мэр.

По поручению Юрия Шалабаева, на территории площади Киселёва будет выполнен ремонт покрытия и брусчатки, цветников, наружного освещения. Также там планируется провести работы по дополнительному озеленению.

Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин рассказал, что по итогам инспектирования мэр дал ещё ряд поручений - по уборке тротуаров на территории общественных пространств, покраске урн, ремонту цветников, ливневых колодцев, уборке провисающих проводов и по восстановлению асфальтового покрытия. "В течение недели постараемся всё выполнить", - заверил глава райадминистрации.

Напомним, месячник по благоустройству начался в Нижнем Новгороде 5 апреля и продлится до 15 мая. В рамках месячника 16 апреля пройдёт общегородской субботник.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Юрий Шалабаев
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