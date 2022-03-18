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Политика

Выборы в совет депутатов муниципального округа прошли в Кстовском районе

18 апреля 2022 15:00  [69] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 17 апреля завершились выборы состава совета депутатов Кстовского муниципального округа первого созыва. Об этом сообщает Избирком Нижегородской области.

Согласно информации, на участках были задействованы 627 членов избирательных комиссий разного уровня, а также более 90 наблюдателей.

На выборах были представлены 126 зарегистрированных кандидатов, один из которых был самовыдвиженцем, а остальные - выдвинуты региональными и местными отделениями политических партий.

Так, от "Единой России" было выдвинуто 33 кандидата, от Компартии РФ - 23, от ЛДПР – 29, от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 29, от партии "Новые люди" - 8, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 3.

С 6 по 16 апреля было организовано досрочное голосование, в котором приняло участие более 6 тысяч кстовчан.

В день голосования, 17 апреля, работали 66 участковых избирательных комиссий. Всего в выборах приняли участие 17 115 избирателей - это 16,79% от числа избирателей Кстовского муниципального округа.

При этом, более 2 тысяч избирателей проголосовало на дому.

В совет депутатов Кстовского муниципального округа первого созыва были избраны 33 депутата: 22 - от партии "Единая Россия", 5 - от КПРФ, 3 - от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", 2 - от ЛДПР и 1 самовыдвиженец.

Список избранных депутатов по избирательным округам можно посмотреть по ссылке.

Каких-либо серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано, сообщили в Избиркоме.

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Теги:
Выборы Депутаты Кстовский район
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