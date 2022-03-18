Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш". Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии открытия доски приняли участие губернатор региона Глеб Никитин, спикер Заксобрания Евгений Люлин, председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"Сегодня мы вспоминаем нашего выдающегося земляка - открываем мемориальную доску в честь Владимира Ильича Лузянина. Всю свою жизнь он посвятил заводу "Гидромаш". Прошёл здесь все ступени карьерной лестницы. При жизни его называли "патриархом нижегородской промышленности", и это была чистая правда. Авторитет Владимира Ильича был настолько высоким, а его слово таким весомым, что к нему прислушивались президенты компаний, руководители отраслей, министры правительства. Лично для меня Владимир Ильич был старшим товарищем, учителем, наставником. Думаю, многие из присутствующих могут сказать тоже самое", - сказал Евгений Люлин.

"Сегодня, в условиях западных санкций, уже ни у кого не осталось сомнений, что благополучие нужно зарабатывать самим, рассчитывать только на себя, на свою производственную базу, на свои компетенции, на свои ресурсы. Именно об этом всегда говорил Владимир Ильич Лузянин. В этом состояла его идеология, его завещание для нижегородских промышленников. Родина высоко оценила труд Владимира Ильича. Он был обладателем всех возможных наград, кавалером множества орденов, лауреатом государственных премий. Однако самую высокую оценку его заслугам сегодня дают люди, которые с ним работали, которые его знали лично – это трудовой коллектив родного для него завода. Мемориальная доска – не просто отдание долга памяти. Это символ уважения и признательности великому человеку. Вечная память нашему уважаемому земляку, государственнику, промышленнику, выдающемуся общественному деятелю – Владимиру Ильичу Лузянину", - заключил Евгений Люлин.

Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).