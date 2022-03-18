Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2022 16:53  [9] ГИБДД усилит контроль за выездом на встречную полосу в Нижегородской области
18 апреля 2022 15:57  [122] Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта в Нижнем Новгороде
18 апреля 2022 15:41  [114] Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья
18 апреля 2022 15:27  [122] Почти 25 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники предусмотрено в российских вузах
18 апреля 2022 14:52  [133] Депутаты и аппарат Гордумы приняли участие в генуборке Дзержинска
18 апреля 2022 14:11  [158] Перголы с навесами и качелями появятся на площади им.И.И. Киселева в Нижнем Новгороде
18 апреля 2022 13:49  [267] Руководитель "Школы 800" Марк Сартан проведёт прямой эфир с родителями 19 апреля
18 апреля 2022 13:17  [147] Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала "Чернобыль"
18 апреля 2022 13:05  [146] Артём Кавинов проверил работы по благоустройству общественных пространств в Городце
18 апреля 2022 12:51  [210] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 18 апреля
Общество

Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта в Нижнем Новгороде

18 апреля 2022 15:57  [122] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш". Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии открытия доски приняли участие губернатор региона Глеб Никитин, спикер Заксобрания Евгений Люлин, председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"Сегодня мы вспоминаем нашего выдающегося земляка - открываем мемориальную доску в честь Владимира Ильича Лузянина. Всю свою жизнь он посвятил заводу "Гидромаш". Прошёл здесь все ступени карьерной лестницы. При жизни его называли "патриархом нижегородской промышленности", и это была чистая правда. Авторитет Владимира Ильича был настолько высоким, а его слово таким весомым, что к нему прислушивались президенты компаний, руководители отраслей, министры правительства. Лично для меня Владимир Ильич был старшим товарищем, учителем, наставником. Думаю, многие из присутствующих могут сказать тоже самое", - сказал Евгений Люлин.

"Сегодня, в условиях западных санкций, уже ни у кого не осталось сомнений, что благополучие нужно зарабатывать самим, рассчитывать только на себя, на свою производственную базу, на свои компетенции, на свои ресурсы. Именно об этом всегда говорил Владимир Ильич Лузянин. В этом состояла его идеология, его завещание для нижегородских промышленников. Родина высоко оценила труд Владимира Ильича. Он был обладателем всех возможных наград, кавалером множества орденов, лауреатом государственных премий. Однако самую высокую оценку его заслугам сегодня дают люди, которые с ним работали, которые его знали лично – это трудовой коллектив родного для него завода. Мемориальная доска – не просто отдание долга памяти. Это символ уважения и признательности великому человеку. Вечная память нашему уважаемому земляку, государственнику, промышленнику, выдающемуся общественному деятелю – Владимиру Ильичу Лузянину", - заключил Евгений Люлин.

Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.

СПРАВКА:

Владимир Ильич Лузянин (1929-2021) – авторитетный нижегородский промышленник, создатель единственного в России специализированного производства шасси и гидроцилиндров для всех видов летательных аппаратов, общественный деятель, меценат.

Награжден двумя орденами Ленина (1974, 1989), орденами Трудового Красного Знамени (1971), "Знак Почета" (1966), "За заслуги перед Отечеством" III (2019) и IV (1996) степеней, Александра Невского (2014), медалями, орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I (2018), II (2014) и III (2010) степеней (первый полный кавалер ордена), а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2009).

Почетный авиастроитель. Академик Международной академии информатизации. Почетный доктор Нижегородского государственного технического университета. Член Общественной палаты Нижегородской области нескольких созывов (2006-2019).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гидромаш Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph