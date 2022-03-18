Бухгалтер школы в Пильнинском районе похитила более 900 тыс. рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бухгалтер школы в Пильнинском районе похитила более 900 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, с января 2017 года по июнь 2020 года главный бухгалтер Курмышской средней школы, используя свое служебное положение, похитила более 920 тыс. рублей, которые потратила в личных целях.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что 5 человек признали виновными в мошенничестве при строительстве ЖК в Кстове и Дзержинске.