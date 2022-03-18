Пять человек признали виновными в мошенничестве при строительстве ЖК в Кстове и Дзержинске Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять человек признаны виновными в мошенничестве при строительстве двух ЖК в Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно информации, пятеро нижегородцев создали строительные организации "Альбион" и "Алаком" , которые занимались строительством жилых комплексов "Радуга" и "Земляника" в Дзержинске и Кстове.

В период с 2014 по 2017 год застройщики заключали с гражданами договоры долевого участия, но жилые дома не были построены, а полученные средства обвиняемые использовали в личных целях.

Ущерб был причинен 370 дольщикам на общую сумму более чем в 500 млн рублей. Для его возмещения на расчетные счета и транспортные средства подсудимых был наложен арест.

Дзержинский городской суд Нижегородской области признал 5 человек виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Организатору преступления назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием со штрафом 1 млн рублей, остальным соучастникам – в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет и штрафом 1 млн рублей каждому.

При этом, суд принял во внимание характеристики двух подсудимых, учёл степень их участия и назначил им условное наказание со штрафом от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Завершение строительства жилых комплексов находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пресечено мошенничество по договорам страхования недвижимости.