Церемония прощания с бывшим генеральным директором завода "Красное Сормово" Николаем Жарковым прошла в Нижнем Новгороде Общество

Николай Жарков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Церемония прощания с бывшим генеральным директором завода "Красное Сормово" Николаем Жарковым прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который отметил, что Николай Жарков смог не просто удержать на плаву завод в самые сложные годы, но и вывести его на новые рубежи.

"Николай Сергеевич посвятил заводу всю свою жизнь - 60 лет он проработал здесь, из которых 34 года возглавлял предприятие. Он смог не просто удержать на плаву завод в самые сложные годы, но и вывести его на новые рубежи. По сути, такие, как он, сохранили российское судостроение. Уверен, что пример Николая Сергеевича позволит новым поколениям промышленников, нижегородцев, граждан России выстоять в любое время. Выстоять и приумножить славу российского судостроения", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что под руководством Николая Жаркова было построено более 400 судов разного типа и назначения, 105 подводных лодок, в том числе 26 - с атомными энергетическими установками, 25 глубоководных спасательных и рабочих аппаратов. Более 2 300 часов Николай Сергеевич провёл под водой на швартовных и ходовых испытаниях.

В церемонии прощания принял участие генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Николай Сергеевич вел за собой завод и в очень бурное время, и в спокойные годы, но должен сказать, что в каждый момент мы всегда знали, что на него можно положиться, и, если он дал слово, то непременно выполнит. Николай Жарков воспитал очень хорошее, надежное, твердое поколение специалистов", - сказал Алексей Рахманов.

Также в церемонии прощания принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В течение многих лет каждый из нас имел возможность узнать его с разных сторон – как руководителя, как конструктора, как депутата, как коллегу и товарища. Всей своей жизнью он показывал пример того, как нужно жить и трудиться! Николай Сергеевич Жарков своими делами навсегда вписал своё имя в историю – не только «Красного Сормова", но и Нижнего Новгорода, и всей нашей Нижегородской области», - заявил Евгений Люлин.

Церемония прощания прошла в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Отпевание совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Господь даровал Николаю Сергеевичу таланты, и он реализовал их в своей трудовой и управленческой деятельности. Он был настоящим сыном своего Отечества, трудившимся во благо его. На него равнялись многие молодые специалисты. На предприятии, которое он возглавлял, были воспитаны многие профессионалы своего дела. Через служение людям и родной земле он служил Богу. Николай Сергеевич принимал участие в возрождении этого храма, и здесь будут вечно поминать его", - сказал перед чином отпевания глава Нижегородской митрополии.

В ходе церемонии прощания к собравшимся также обратился депутат Заксобрания Нижегородской области, генеральный директор ПАО "Завод «Красное Сормово" Михаил Першин.

"Для меня, как и для многих сормовичей, Николай Сергеевич был не просто коллегой, а наставником. Завод "Красное Сормово" был для него не только местом работы, а делом всей жизни, которому он отдавал себя без остатка. Многие построенные под руководством Николая Сергеевича подводные лодки и суда стали вехой в истории судостроения. Это и единственные в мире субмарины с титановым корпусом, и сормовские танкеры, которые неоднократно входили в международный Список значительных судов года", - сообщил Михаил Першин.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля.