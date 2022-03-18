Набережную Гребного канала временно перекроют для транспорта 19 и 21 апреля Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде 19 и 21 апреля временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Согласно информации, перекрытие затронет участок от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печёры. Перекрытие будет действовать в указанные дни с 8:00 до 14:00.

Автобусы А-5 в это время ходить не будут, добавили в ЦОДД.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться. По вопросам перемещения транспортных средств следует обращаться по телефону: 417-17-07.

Напомним, перекрытие связано с подготовкой к проведению Парада Победы.