Набережную Гребного канала временно перекроют для транспорта 19 и 21 апреля

Схема транспортных ограничений
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На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде 19 и 21 апреля временно перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.
Согласно информации, перекрытие затронет участок от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печёры. Перекрытие будет действовать в указанные дни с 8:00 до 14:00.
Автобусы А-5 в это время ходить не будут, добавили в ЦОДД.
Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуироваться. По вопросам перемещения транспортных средств следует обращаться по телефону: 417-17-07.
Напомним, перекрытие связано с подготовкой к проведению Парада Победы.
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