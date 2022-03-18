Репетиции Парада Победы на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде начнутся 30 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Репетиции Парада Победы на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде начнутся 30 апреля. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

Согласно информации, в связи с подготовкой к проведению парада 19, 21, 26, 27 и 28 апреля на набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома 112А по ул. Слобода Печеры) будет временно прекращено движение с 8:00 до 14:00

Репетиции Парада Победы на Нижне-Волжской набережной пройдут 30 апреля, 3 и 7 мая.

В эти дни с 00:00 до 12:30 будет ограничено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной, ул.Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от ул.Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля), ул.Широкой, Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с ул.Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома 110А по ул. Слобода Печеры).

Ранее сообщалось, что светодинамическое оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено в 2,2 млн рублей. Декоративно-художественное оформление города в целом оценено почти в 9 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году Парад Победы прошел на Нижне-Волжской набережной. В шествии участвовали порядка 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники.