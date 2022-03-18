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Нижегородец обманом заполучил 2,5 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 19-летний нижегородец был одним из участков преступной схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Злоумышленник брал деньги у пожилых людей якобы за регулирование аварий, в которые попали их родственники, а затем переводил их на счета сообщников, оставляя себе определенный процент.
Всего от его действий пострадало 10 пенсионеров на общую сумму в 2,5 млн рублей. Среди них оказался и 80-летний нижегородец, который отдал юноше 810 тысяч рублей.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время он находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что бухгалтер школы в Пильнинском районе похитила более 900 тыс. рублей.
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