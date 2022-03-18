Фестиваль медиаискусства Intervals пройдёт в Нижнем Новгороде летом 2022 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный фестиваль аудиовизуального искусства Intervals 2022 пройдёт в Нижнем Новгороде летом. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, аудиовизуальное искусство позволяет по-новому раскрыть городское пространство: благодаря художникам здания меняются и рассказывают свои истории.

"Фестиваль Intervals получил много престижнейших международных наград и стал одной из визитных каточек города. Эту традицию обязательно будем продолжать. Ждём всех в гости", - добавил Глеб Никитин.

Согласно информации, фестиваль пройдёт в два этапа.

Так, с 1 по 5 июня на территории Стрелки состоится Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". А основная программа Intervals Festival 2022 пройдёт с 26 по 28 августа.

Как сообщили организаторы, специально к фестивалю будут отобраны новые, неочевидные площадки, и основной акцент фестиваля будет сделан на знакомстве зрителей с ними и создании непривычных городских маршрутов. Российские и зарубежные медиахудожники создадут инсталляции специально для мероприятия.

Выставочная программа традиционно охватит исторический центр Нижнего Новгорода - на Стрелке, в Александровском саду и в "Швейцарии", в Кремле и на Нижневолжской набережной. Кроме того, команда проекта задействует актуальные и недавно открывшиеся объекты благоустройства. В течение трёх дней можно будет посетить все инсталляции.

Вход на фестиваль будет свободным. Подробную программу мероприятий объявят позже.

0+