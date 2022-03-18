Масочный режим в Нижегородской области сохраняется Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Масочный режим в Нижегородской области сохраняется. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно информации, масочный режим в Нижегородской области был введен постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

Документ предписывает обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в первую очередь маски предназначены для тех, кто уже заболел, и людей, оказывающих медицинскую помощь заболевшим и осуществляющим уход за ними.

Здоровым людям рекомендуется продолжать носить маски в общественных местах.

Ранее пункт о ношении масок был исключен из указа губернатора Нижегородской области.