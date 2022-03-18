Пункт о ношении масок исключен из указа губернатора Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пункт о ношении масок исключен из указа губернатора Нижегородской области. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Также исключена рекомендация о дистанционном обучении и дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты, касающиеся обязательного тестирования и соблюдения карантина для прибывающих в Нижегородскую область из-за границы граждан.

Кроме того, самоизоляция для беременных продлена до 31 мая 2022 года.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, необходимости в обязательном требовании о ношении маски в правительстве области на данный момент не видят.

"Указом ношение масок больше не регулируется. Необходимости в таком требовании, действовавшем в регионе больше двух лет, именно в рамках режима повышенной готовности на данный момент мы не видим. Как только появляется возможность, мы снимаем ограничения или ослабляем свои требования. Региональное правительство постоянно анализирует эпидемиологическую обстановку, докладывает мне. И уже на основе полученных объективных данных мы принимаем то или иное решение. В случае если ситуация будет ухудшаться, будет расти заболеваемость, какие-то ограничения или требования могут быть возвращены в соответствующий указ", – сказал губернатор Нижегородской области.

Напомним, что ранее были внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области, отменяющие специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.