Нижегородцам помогут бесплатно распечатать фотографии героев для "Бессмертного полка" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Шествие "Бессмертный полк" в этом году пройдёт в традиционном формате. Так, в День Победы, 9 мая, колонны с портретами героев Великой Отечественной войны пройдут во всех городах Нижегородской области.

Штендер с портретом семейного героя для участия в шествии можно изготовить самостоятельно или заказать в фото-мастерской.

Тем же нижегородцам, кто не имеет материальной возможности распечатать фотографию, региональное министерство социальной политики готово оказать помощь.

Для этого граждане могут обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны.

Для обратившихся будет организована бесплатная печать фотографий для штендеров в формате А4.

Как отметили в Минсоцполитики,за помощью в распечатке обратилось уже более 500 человек.

Адреса и телефоны управлений соцзащиты населения муниципальных образований Нижегородской области размещены по ссылке.

Напомним, организатором мероприятия выступает штаб регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в Нижегородской области. По итогам работы в 2021 году НРО движения отмечено памятным знаком в числе 12 лучших региональных отделений.