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Общество

Ремонт кровли пройдет в 10 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода

19 апреля 2022 15:30  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт кровли пройдет в 10 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, на кровельный ремонт в нижегородских детсадах и школах в 2021 году было направлено 204 млн рублей, из которых 193,8 млн рублей из областного бюджета, а 10,2 млн из городского.

На эти средства был выполнен капремонт в школах № 171, 29 и 106. Работы в школе № 167 завершатся до конца апреля 2022 года.

Также в 2021 году был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта школы № 156. Его планируется завершить в этом году.

Кроме того, был выполнен ремонт кровли в гимназии № 25 им. Пушкина, детском саду № 302, ремонт кровли и фасада в гимназии № 50, ремонт фасада в детском саду № 231, а также ремонт системы отопления в школе № 100.

В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке и ремонту системы электроснабжения в школе № 100 и ремонту кровли в детском саду № 205.

Как рассказал и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Илья Гор, в 2022 году планируется завершить комплексный капремонт в школе №156, а в гимназии № 25 подрядчик готовится приступить к работам, которые завершатся весной 2023 года.

Также в этом году будут отремонтированы кровли гимназии № 13, школы № 14 им. Короленко, школы № 79 им. Зайцева, отремонтировать кровлю и фасад в школе № 139.

Кроме того, в детсадах № 102, 30, 275, 83, 469 и 90 будет отремонтирована кровля.

Ранее сообщалось, что капремонт школы №156 в Нижнем Новгороде завершится раньше срока.

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Теги:
Детсады Ремонтные работы Школы
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