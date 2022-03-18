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Общество

Около 20 тонн автомобильных шин вывезли с начала весны из Нижнего Новгорода

19 апреля 2022 15:18  [76] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 20 тонн автомобильных шин вывезли с начала весны из Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, происпектировавший Канавинский район.

По его словам, в городе после зимы снова были подняты вопросы использования бесхозных покрышек, которые либо выбрасывают на улицы бывшие владельцы, либо используют как элементы локального благоустройства.

"Безусловно, это портит облик городских пространств. И с наступлением весны, когда начались работы по благоустройству, коммунальщики собрали уже 20 тонн покрышек и отправили их на переработку", - сообщил Юрий Шалабаев.

Помимо этого, Юрий Шалабаев обратил внимание на состояние внутриквартальных проездов.

Так, например, в программу ямочного ремонта дорог, будет включена дорога на ул. Сергея Акимова между домами №№ 11 и 13.

"Дал поручение всем ответственным лицам не затягивать сроки проведения ямочного ремонта. Раньше были случаи, вызывающие справедливое недовольство горожан, когда подрядчик начинал фрезеровку, а потом на продолжительное время оставлял работу на дороге, где уже были вырезаны куски дорожного полотна. Поэтому от момента фрезеровки до окончания работ должно проходить не более 48 часов", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству продлится до 15 мая. Самым массовым его мероприятием стал прошедший 16 апреля общегородской субботник. К уборке города присоединились почти 18 тысяч человек, силами которых собрали более 9 тысяч кубометров мусора.

Напомним, что 30 апреля в парках и скверах традиционно пройдет акция "Чисто.Культурно".

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Теги:
Благоустройство Субботник
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