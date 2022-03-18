Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Спорт
19 апреля 2022 15:55  [109] Участники Олимпиады от Нижегородской области получат допвыплаты от региона
19 апреля 2022 13:25  [143] Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах
18 апреля 2022 13:34  [556] Юниорская команда ХК "Торпедо" выиграла золотые медали ЮХЛ
18 апреля 2022 10:41  [596] Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков выиграл чемпионат России
15 апреля 2022 17:37  [1136] Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" будет направлен на повторную экспертизу в апреле
15 апреля 2022 15:42  [830] Чемпионат и первенства в различных возрастных категориях ПФО по фехтованию на саблях прошли в Арзамасе
13 апреля 2022 14:02  [818] Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая
13 апреля 2022 13:10  [1149] Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля
13 апреля 2022 09:38  [733] БК "НН" уступил "Локомотиву" в игре 12 апреля
12 апреля 2022 17:37  [969] Андрей Бетин рассказал об уборке на нижегородском стадионе
Спорт

Участники Олимпиады от Нижегородской области получат допвыплаты от региона

19 апреля 2022 15:55  [109] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Участники Олимпиады от Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с региональными спортсменами, участвовавшими в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

"Можно только представить, как нелегко было спортсменам, сколько вы испытали давления и какие вас одолевали эмоции. Вся область с волнением наблюдала за вашими выступлениями, мы болели, переживали за вас и, безусловно, поддерживали на всех соревнованиях", -
сказал он.

"Несколько лет назад мы установили региональные выплаты призерам Олимпиады, но я считаю, что и участие необходимо поощрить. Нижегородские участники Олимпиады получат дополнительные выплаты от региона", - отметил Глеб Никитин.

Так, участникам Олимпиады в индивидуальных видах спорта будет выплачено по 500 тысяч рублей, в командных видах спорта выплата составит 250 тысяч рублей. Тренерам участников будет выплачено по 250 тысяч рублей.

Также в ходе встречи за высокие достижения по результатам спортивного сезона и за участие в зимней Олимпиаде благодарственными письмами правительства Нижегородской области и памятными подарками 13 спортсменов были награждены: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина) а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ – Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Ландыш Фаляхова, Валерия Меркушева, их тренеры и руководители спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах.

В медальном зачете российская команда стала девятой. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), а третье - сборная Китая (9-4-2).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олимпиада Олимпийские игры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph