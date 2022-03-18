Участники Олимпиады от Нижегородской области получат допвыплаты от региона Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Участники Олимпиады от Нижегородской области получат дополнительные выплаты от региона. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил по итогам встречи с региональными спортсменами, участвовавшими в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

"Можно только представить, как нелегко было спортсменам, сколько вы испытали давления и какие вас одолевали эмоции. Вся область с волнением наблюдала за вашими выступлениями, мы болели, переживали за вас и, безусловно, поддерживали на всех соревнованиях", -

сказал он.

"Несколько лет назад мы установили региональные выплаты призерам Олимпиады, но я считаю, что и участие необходимо поощрить. Нижегородские участники Олимпиады получат дополнительные выплаты от региона", - отметил Глеб Никитин.

Так, участникам Олимпиады в индивидуальных видах спорта будет выплачено по 500 тысяч рублей, в командных видах спорта выплата составит 250 тысяч рублей. Тренерам участников будет выплачено по 250 тысяч рублей.

Также в ходе встречи за высокие достижения по результатам спортивного сезона и за участие в зимней Олимпиаде благодарственными письмами правительства Нижегородской области и памятными подарками 13 спортсменов были награждены: Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов (конькобежный спорт), Артем Мальцев (лыжные гонки), Артем Галунин (лыжное двоеборье), Роман Трофимов (прыжки на лыжах с трамплина) а также пять игроков женского хоккейного клуба СКИФ – Ангелина Гончаренко, Елена Проворова, Виктория Кулишова, Оксана Братищева, Ландыш Фаляхова, Валерия Меркушева, их тренеры и руководители спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах.

В медальном зачете российская команда стала девятой. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), а третье - сборная Китая (9-4-2).