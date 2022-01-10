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Сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах

21 февраля 2022 12:44  [294] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сборная России установила свой новый национальный рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, сборная России обновила национальный рекорд по общему количеству медалей, завоевав 32 медали, из которых 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Ранее рекордным достижением для российских олимпийцев были 29 медалей на играх в Сочи (11 золотых,  9 серебряных и 9 бронзовых).

В медальном зачете российская команда стала девятой. Победителем стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), а третье - сборная Китая (9-4-2).

Напомним, что нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке.

Всего в Олимпийских играх приняло участие 13 нижегородских спортсменов.

 

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Теги:
Олимпийские игры Спорт
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