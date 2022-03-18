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Политика

Еще 13 районов Нижегородской области могут быть преобразованы в муниципальные округа

19 апреля 2022 16:16  [137] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 13 районов Нижегородской области могут быть преобразованы в муниципальные округа. Об этом стало известно на заседании комитета Заксобрания региона по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

Согласно информации, речь идет о преобразовании Ардатовского, Большеболдинского, Варнавинского, Вачского, Вознесенского, Володарского, Воскресенского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Пильнинского, Сергачского муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа.

Также Арзамасский район планируется преобразовать в городской округ.

Сообщается, что преобразование планируется провести для создания экономически обоснованного и эффективного местного самоуправления за счет консолидации финансовых и кадровых ресурсов, сокращения расходов на аппарат управления, оптимизации использования бюджетных средств.

Законопроектами устанавливается порядок формирования органов МСУ новых муниципальных образований, а также регулируются вопросы правопреемства.

Ранее сообщалось о преобразовании одиннадцати районов Нижегородской области в муниципальные округа.

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Теги:
Законодательное собрание МСУ
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