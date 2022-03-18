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Общество

Марк Сартан: "Школа 800" начнёт работу в 2022 году в формате неполной загрузки

19 апреля 2022 18:49  [303] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Руководитель образовательного центра "Школа 800" Марк Сартан 19 апреля принял участие в прямом эфире, который прошёл в рамках федерального проекта "Объясняем.рф". Спикер ответил на основные вопросы родителей о новой нижегородской школе.

В настоящее время здания "Школы 800" находятся на стадии достройки. Тем не менее, планируется, что уже в новом учебном году откроются корпуса в Верхних Печёрах и на Автозаводе.

При этом, по словам Марка Сартана, первый учебный год школа будет работать в формате неполной загрузки. Так, в каждую школу наберут всего по две параллели на каждый класс, и по четыре параллели - в первые классы. В каждом классе будут учиться 25 детей, второй смены не предусмотрено. И только через год-два образовательное учреждение выйдет на запланированное число учащихся.

Кроме того, в 2022 году в "Школу 800" не будут набираться выпускные и предвыпускные классы, чтобы дети накануне ЕГЭ и ОГЭ не меняли образовательный вектор. Исключением станет только корпус в Верхних Печёрах, где будет сформировано два 10-х класса с профуклоном - медицинским и технологическим.

Также, отметил Сартан, в Сормовском корпусе в первый год работы не будет начальной школы, поскольку спрос на данное звено оказался минимальным.

Директор "Школы 800" уточнил, что заявления на зачисление будут приниматься только после получения центром лицензии - через 60-70 дней после сдачи здания в эксплуатацию.

Предварительно - до середины мая - будут опубликованы правила приёма, а также запущен сервис записи на подачу заявления. После получения школой лицензии заявления на зачисление будут приниматься непосредственно в школе.

Педагогический состав будет сформирован летом, чтобы не нарушать работу тех педагогов, которые заняты в образовательном процессе других учебных заведений. Напомним, набором кадров в "Школу 800" занимается Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО).

Обучение в школе будет бесплатным, подчеркнул Марк Сартан, а попасть в неё смогут дети любого уровня подготовки: никакого специального отбора, кроме правила "живой очереди", не будет.

Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
Образование школа 800 Школы
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