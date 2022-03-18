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Общество

КУПНО подберет кадры для "Школы 800"

08 апреля 2022 09:19  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) подберет кадры для "Школы 800". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

По его словам, КУПНО совместно с экспертами проекта "ОКА" (Областное кадровое агентство) приступает к подбору кадров на вакансии образовательного комплекса "Школа 800".

"КУПНО реализует важные образовательные, лидерские проекты, которые объединяют талантливых и амбициозных профессионалов из различных отраслей. Более того, мы применяем самые передовые методики оценки и развития кадрового потенциала, что поможет эффективно решить вопросы поиска специалистов для столь масштабного проекта, как "Школа 800", - сказал Андрей Бетин.

В свою очередь директор "Школы 800" Марк Сартан отметил, что соискатели, которые ранее подавали заявки на прием на работу в образовательный комплекс, тоже будут участвовать в отборе.

Напомним, что деятель образования Марк Сартан с марта возглавил проект "Школа 800".

Ранее также сообщалось, что корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября.

Крупнейший в России образовательный комплекс "Школа 800" будет состоять из трёх учебных корпусов в Нижнем Новгороде (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

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Теги:
школа 800 Школы
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