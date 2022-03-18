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Экономика

Почти 100 млн рублей составила экономия из бюджета Нижнего Новгорода при модернизации освещения

20 апреля 2022 09:15  [91] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 100 млн рублей составила экономия средств бюджета Нижнего Новгорода в результате модернизации системы наружного освещения. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, депутаты обсудили ход капитального ремонта школ и детских садов, заслушали отчет о работе по формированию стилевого единообразия городской среды посредством разработки и внедрения архитектурно-художественных концепций городских улиц и ознакомились с информацией об обновлении сетей наружного освещения.

По данным профильного департамента городской администрации, в прошлом году на территории города было заменено около 59 тысяч светильников с натриевыми лампами на энергосберегающие светодиодные и 925 шкафов управления. В результате проведенной работы экономия бюджета составила 92,8 млн рублей.

Кроме того, по программе "Формирование комфортной городской среды" на 31 общественном пространстве было установлено 1370 новых опор и торшерных стоек, столько же светильников и более 150 прожекторов различной мощности. На 72 улицах Нижнего Новгорода произведена замена оборудования по программе "Чистое небо". Общий процент "горения" сетей наружного освещения в настоящее время составляет 98%, что подтверждается данными еженедельных объездов администрациями районов города.

Ранее сообщалось, что проект "Чистое небо" будет реализован на двух улицах Нижнего Новгорода в 2022 году.

В 2022 году проект будет реализовываться на ул. Родионова до ТРЦ "Индиго Life" и проспекте Гагарина.

Сообщается, что МП "Инженерные сети" уже разработана документация для проведения конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сетей наружного освещения на ул. Родионова в срок до 31 мая.

Кроме того, на пр. Гагарина, вдоль парка "Швейцария", планируется перенос электрических кабелей в кабельную канализацию.

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Теги:
Городская дума освещение Электроэнергия
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