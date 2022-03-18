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Нижегородские спасатели напомнили правила поведения во время паводка. Памятку распространили сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в настоящее время чрезвычайных ситуаций по паводковой обстановке на территории региона не зарегистрировано.
Специалисты контролируют 10 участков, подверженных паводку, в шести муниципальных образованиях, где существует риск затопления семи низководных мостов (в силу конструктивных особенностей) в Починковском, Гагинском, Кстовском районах, Борском и Семеновском городских округах, двух участков автодорог в Починковском и Уренском районах, 20 придомовых территорий в Урене.
Для предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры:
Специалисты также советуют по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и в другие возвышенные места домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов. Во дворе стоит оставить как можно меньше хозяйственной утвари. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их. Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями нужно хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.
Особое внимание необходимо уделить пожилым людям, больным, детям: их на время паводка лучше отвезти в безопасные места. Кроме того, важно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т. д.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов экстренной оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).
Ранее сообщалось, что вскрытие Оки в Нижнем Новгороде произошло в начале апреля. В целом паводок весной 2022 года на территории Нижегородской области ожидается в пределах среднемноголетних значений.
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