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Общество

Нижегородские спасатели напомнили правила поведения во время паводка

20 апреля 2022 11:06  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские спасатели напомнили правила поведения во время паводка. Памятку распространили сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время чрезвычайных ситуаций по паводковой обстановке на территории региона не зарегистрировано.

Специалисты контролируют 10 участков, подверженных паводку, в шести муниципальных образованиях, где существует риск затопления семи низководных мостов (в силу конструктивных особенностей) в Починковском, Гагинском, Кстовском районах, Борском и Семеновском городских округах, двух участков автодорог в Починковском и Уренском районах, 20 придомовых территорий в Урене.

Для предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры:

  • внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах;
  • уточнить границы подтопления в районе проживания;
  • очистить придомовую территорию от снега, мусора;
  • прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории, от снега, льда, мусора;
  • очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации от грязи;
  • подготовить набор самого необходимого на случай, если дом окажется в зоне наводнения;
  • заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.

Специалисты также советуют по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и в другие возвышенные места домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов. Во дворе стоит оставить как можно меньше хозяйственной утвари. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их. Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями нужно хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.

Особое внимание необходимо уделить пожилым людям, больным, детям: их на время паводка лучше отвезти в безопасные места. Кроме того, важно предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т. д.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

  1. выходить в весенний период на водоемы;
  2. переправляться через реку в период ледохода;
  3. подходить близко к реке в местах затора льда;
  4. стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
  5. собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
  6. приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
  7. измерять глубину реки или любого водоема,
  8. ходить по льдинам и кататься на них.

При возникновении чрезвычайных ситуаций осуществить вызов экстренной оперативной службы можно по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: 101 (служба пожарной охраны и реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).

Ранее сообщалось, что вскрытие Оки в Нижнем Новгороде произошло в начале апреля. В целом паводок весной 2022 года на территории Нижегородской области ожидается в пределах среднемноголетних значений.

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Теги:
МЧС Паводок
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