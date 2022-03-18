Благоустройство "Памятника природы "Дубрава" оценено более чем в 9 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство "Памятника природы "Дубрава" оценено более чем в 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, в рамках благоустройства будут вырублены аварийные зеленые насаждения, а на их место посажены новые деревья и кустарники. Также будут отремонтированы тротуары, вылечены старые деревья и установлены малые архитектурные формы.

В целом стоимость работ оценивается в 9,1 млн рублей.

Подрядчик на выполнение благоустройства будет определен 19 мая, а работы должны завершиться до 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.