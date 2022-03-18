Центр Нижнего Новгорода перекроют 24 апреля из-за Крестного хода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр Нижнего Новгорода перекроют 24 апреля из-за Крестного хода. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, с 00:01 до 17:30 на улице Рождественской (от площади Народного единства до площади Благовещенской) будет запрещено движение транспорта

Также с 8:00 до 17:30 движение будет ограничено на площади Минина и Пожарского (от улицы Варварская до улицы Зеленский съезд), улице Пожарского, по Зеленскому съезду (от улицы Добролюбова до улицы Рождественской и площади Минина и Пожарского), по площади Благовещенской, по Похвалинскому съезду (от улицы Малая Покровская до площади Благовещенская), улице Октябрьской (от улицы Добролюбова до улицы Алексеевская), по улице Лыковая Дамба и по улице Широкая (от улицы Нижне-Волжская Набережная до улицы Зеленский съезд).

Ранее сообщалось, что пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля.