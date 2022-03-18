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Бизнес

Число участвующих в нацпроекте "Производительность труда" нижегородских компаний увеличилось до 173

20 апреля 2022 12:02  [87] Бизнес

Фото: orgsyntez.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число участвующих в нацпроекте "Производительность труда" нижегородских компаний увеличилось до 173. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, новыми участниками нацпроекта стали компании "Хромос-Инжиниринг" и "Оргсинтез Ока".

Предприятие "Хромос-Инжиниринг" проводит комплексное оснащение лабораторий, производит мебель, аналитические и измерительные приборы. Бережливые технологии в компании будут внедрять эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Другое предприятие - "Оргсинтез Ока" специализируется на разработке и производстве уникальных химических реагентов для бурения, пластиков для авиа- и ракетостроения, а также дезинфицирующих средств. Помогать с внедрением бережливого производства в компании будут специалисты из Федерального центра компетенций (ФЦК).

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, многим производственным предприятиям уже удалось существенно повысить свои показатели.

"Например, на заводе химического оборудования "Заря" благодаря бережливым технологиям на 17% увеличилась скорость производства и на 12% – производительность труда на выбранном потоке. "Нижегородский автомобильный завод" благодаря инструментам нацпроекта увеличил выработку на 30%", - сказал Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что план по участию нижегородских предприятий в нацпроекте "Производительность труда" перевыполнен на 23%. Регион традиционно входит в тройку лидеров в России по количеству участников нацпроекта "Производительность труда".

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Теги:
заводы Нацпроект
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