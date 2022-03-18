Новые городовые появятся на улицах Нижнего Новгорода

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Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике представил проект "Новый городовой".
Согласно информации, неравнодушные нижегородцы будут следить за правопорядком и помогать горожанам и гостям города.
Городовые смогут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.
Каждый из них будет обучен азам первой доврачебной помощи, истории города, основам права и юриспруденции, а также вопросам пожарной безопасности. Работать они будут в специальной форме, похожей на форму городовых начала XX века.
Планируется, что проект будет запущен уже летом. В основном городовые будут патрулировать в наиболее популярных туристических местах города: ул.Большая Покровская, ул.Рождественская, ул.Варварская, Нижне-Волжская и Верхне-Волжская набережные, площади Минина и Горького, набережная Федоровского.
Как рассказал Юрий Шалабаев, реализация данного проекта позволит снизить количество нарушений общественного порядка и повысить туристическую привлекательности Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что мастер-план туристической части города будет разработан в Нижнем Новгороде.
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