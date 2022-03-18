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Отопление в Нижнем Новгороде планируется отключить 24-25 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
По словам градоначальника, погода уже позволяет это сделать, для завершение отопительного сезона необходима температура воздуха выше +8 в течение 5 дней. Тем не менее, администрация не планирует торопиться с отключением.
Организациям, отвечающим за теплоснабжение, и управляющим компаниям рекомендуется начать переход на летний режим работы.
Также Юрий Шалабаев сообщил, что уже подписал постановление о подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 11 мая.
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