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Общество

Восемь мостов затоплено в Нижегородской области из-за паводка

20 апреля 2022 14:23  [38] Общество
Мост через р. Пьяна в Сергачском районе

Мост через р. Пьяна в Сергачском районе

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Затопление ещё одного низководного автомобильного моста произошло в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, 20 апреля поступило сообщение о затоплении железобетонного моста через Пьяну в Сергачском районе - в 500 метрах от села Яново. Уровень воды над дорожным полотном составляет 30 см, площадь затопления - около 120 кв.м.

Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация населения не требуется. Как пояснили в МЧС, данный мост уходит под воду практически ежегодно

Всего же, по данным Управления, на сегодняшний день на территории Нижегородской области подтоплены:

- 8 низководных мостов - мост через Алатырь в с. Кочкурово Починковского района, мосты через Пьяну в с. Соболево и с. Никольское Гагинского района, мост через Линду около д. Остреево на Бору, два моста в посёлке Керженец Семёновского района и мост через Кудьму в Кстовском районе;

- 2 участка автодорог - автодорога Мадаево-Арзинка в Починковском районе (р. Алатырь) и участок автодороги Арья-Атазик в Уренском районе (р. Уста);

- 20 придомовых территорий в Урене.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области проводят ежедневный мониторинг паводковой обстановки в регионе. Все ситуации находятся на контроле.

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Теги:
Мосты МЧС Паводок
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