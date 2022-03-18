Нижегородская область направит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская область направит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в проект бюджета на 2022 год внесены дополнительные поправки.

Средства выделяются на компенсацию части процентной ставки в размере 5% по кредитам коммерческих банков, полученных малым и средним бизнесом.

"Еще 45 млн рублей предусмотрено на стимулирование импортных и экспортных операций. Все это будет способствовать сохранению деловой активности в регионе и стабильности на рынке труда", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что более 80 млн рублей направят на стимулирование изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов. Еще около 19 млн рублей составят стимулирующие выплаты молодым специалистам, а также деньги пойдут на возмещение затрат по оплате труда наставников на предприятиях НХП.

Глеб Никитин заявил, что в текущей ситуации региону важно дополнительно поддержать народные художественные промыслы.

Также в бюджете Нижегородской области около 870 млн рублей закладывается на софинансирование расходов по новым ежемесячным денежным выплатам на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Ранее сообщалось, что около 1,5 млрд рублей из бюджета Нижегородской области высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита.

Нижегородская область планирует привлечь около 16 млрд рублей в рамках федеральной кредитной линии. Данные денежные средства будут направлены на поддержку муниципалитетов.