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Общество

Подрядные организации в Нижнем Новгороде приступили к ремонту детских площадок после зимы

20 апреля 2022 16:12  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подрядные организации в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде приступили к ремонту детских площадок после зимы. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в Приокском районе площадки были отремонтированы на проспекте Гагарина, 200, на улице Голованова, 37 и у школы №32. Также продолжается ямочный ремонт в микрорайоне Щербинки-2, около улиц 40 лет Победы и Военных Комиссаров.

Мусор был собран на улицах Усиевича, Новикова-Прибоя, проспекте Ленина и детских площадках Ленинского района. В порядок приводятся улицы Партизанская, Шекспира, Таганская, Каширская и проезды по пр.Ленина. По словам главы района Александра Кулагина, планируется провести демонтаж ограждений и фрезеровку асфальта на бульваре Заречном.

Как сообщили в администрации Советского района, уборка прошла на улицах Бекетова, Нартова, Ошарской, Республиканской, Заярской, Высоковском проезде и проспекте Гагарина. Также в аварийных ямах на ул. Бекетова и Белинского будет уложена брусчатка. 

В Канавинском районе проводится очистка прибордюрных полос проходит на улицах Кузбасской, Карла Маркса, Алёши Пешкова, а на улице Керченской и Канавинском мосту ведется ямочный ремонт. Кроме того, на Канавинском мосту моют бортовой камень, а на улице Генерала Зимина ведется очистка колодцев.

Покраска ограждений, сбор мусора, очистка прибордюрной полосы, тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется на Георгиевском, Зеленском, Похвалинском съездах, пл.Минина, пл.Горького, Лыковой дамбе, улицах Б.Покровской, М.Покровской, М.Горького, Рождественской, Ильинской, Добролюбова, М.Ямской, 3-ей Ямской, Маслякова, Ереванской, Шевченко в Нижегородском районе. Также ямочный ремонт прошел на дороге к радиорынку по улице Композитора Касьянова и у ТЦ Лагуна на Казанском шоссе в сторону Александровской Слободы.

Дорожные бригады окрасили остановки на ул.Хальзовской, Кима, Ясной в Сормовском районе. Также комплексная уборка прошла на ул.Баренца, Светлоярской, Никиты Рыбакова, пр.Кораблестроителей, ул. Федосеенко, Коминтерна и Песочной.

Глава Московского района Владимир Кропотин рассказал, очистка прибордюрных полос прошла на ул. Рябцева, ул. Березовской, ул. Куйбышева, ул. Люкина, ул. Красных Зорь, а также на центральных магистралях района. Также разбиты цветники на ул. Березовской и пл. Героев.

В Автозаводском районе собран мусор и очищены прибордюрные полосы в пер. Моторном, пер. Рулевом, ул. Политбойцов, Дружаева, Челюскинцев, Красных партизан. Также рабочие очищают остановочные павильоны и столбы от несанкционированной рекламы. 

Ранее сообщалось, что дождеприемные колодцы чистят в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству.

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Теги:
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