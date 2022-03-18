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Общество

Дождеприемные колодцы чистят в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству

19 апреля 2022 16:09  [33] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Очистка дождеприемных колодцев и фрезеровка асфальта проходит в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Автозаводском районе был проведен ямочный ремонт на дорогах общим объемом 146 кв.м., а на ул. Ватутина, ул. Лоскутова, ул. Школьной и пр. Кирова началась фрезеровка асфальтового покрытия. Также коммунальщики проводят сбор мусора на ул. Гайдара, пр. Ленина и вручную расчищают прибордюрные полосы на Южном шоссе (дублер), ул. Космической, Детской, Политбойцов и др. Уже окрашено 12 остановочных павильонов на ул. Переходникова, Дьяконова, Раевского, Магистральной, Строкина и других. В течение недели будут проведены  субботники у памятников героям Великой Отечественной войны.

Как рассказал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин, около 1,3 тысяч кв. м. дорог будет отремонтировано на улице Херсонской от улицы Снежной до второстепенной дороги проспекта Ленина. Сегодня были очищены дождеприемные колодцы на улице Новикова-Прибоя, проведена уборка улиц Заводской, Новикова-Прибоя, заездах по пр. Ленина, Космонавта Комарова, Порт-Артурской, Юпитерской, Адмирала Макарова, Херсонской.

Подрядные организации Нижегородского района привели в порядок пл. Минина, Зеленский и Похвалинский съезд, Казанское шоссе, Гребной канал, пл. Свободы, а также улицы Ванеева, Родионова, Шевченко, Б. Перекрестной, Варварской, 3-я Ямской, Бринского. Кроме того, работы прошли  в микрорайонах Верхние Печеры, Усиловский, Деловая – Родионова, а на улицах Тургенева, Усилова, Фруктовой, Яблоневой, Ковровской, Деловой, дублере Родионова, Высоцкого, Хохлова прошло кронирование веток и очистка прибордюрной полосы.

В Приокском районе проходит уборка прибордюрных полосы в микрорайонах Караваиха, Щербинки-1 и на главных дорогах района. Замглавы района Роман Ухабин обратил внимание на необходимость приведения в порядок контейнерных площадок, а также на вывоз мешков с мусором, собранных во время общегородского субботника.

Очистка прибордюрных полос прошла на улицах Гордеевской, Генерала Зимина, Тонкинской, Волжской набережной, Карла Маркса и на Мещерском бульваре в Канавинском районе. Также на улицах Генерала Зимина и Тонкинской были очищены колодцы. Продолжается сбор мусора на улицах Волжская набережная, Карла Маркса, Пролетарской, Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Гордеевской, на Мещерском бульваре и метроразвязке. На Канавинском мосту продолжаются работы по мойке бортового камня и тротуара. Также работы по мойке тротуаров проходят на улицах Самаркандской и Карла Маркса.

В Сормовском районе прибордюрные полосы были очищены на улице Баренца, Светлоярской, Федосеенко и Сутырина. Также на ул. Светлоярской проводится ремонт колесоотбойного бруса и очистка дождеприемного лотка. Кроме того, прошла очистка газонов на улице Коминтерна и ее объездной, а также на Коммунальной улице. 

Глава Московского района Владимир Кропотин сообщил, что были проведены работы по очистке прибордюрных полос от грязи на ул.Рябцева и на центральных магистралях района. Также глава района рассказал о проведении ямочного ремонта на ул. Красных Зорь и откачке воды воды с мест подтопления на улицах Народная, Чаадаева, Рябцева, Березовская и на проспекте Героев.

Сегодня в Советском районе мусор был убран с прибордюрных полос и газонов на улицах Бекетова, Полтавской, Высоковском проезде и проспекте Гагарина. 

Ранее сообщалось, что около 20 тонн автомобильных шин вывезли с начала весны из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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