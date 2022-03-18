Туроператоры из 12 регионов России составят экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Туроператоры из 12 регионов России составят экскурсионные маршруты по Нижнему Новгороду. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, для 40 туроператоров из 12 регионов страны подготовлен тур, в рамках которого они смогут ознакомиться с историей и современным обликом Нижнего Новгорода. На основе этого они создадут свои экскурсионные программы, которые предложат жителям своих городов.

Как рассказал директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин, в двухдневную программу войдут: посещение центральных улиц Нижнего Новгорода, Ярмарки, Стрелки, парка "Швейцария", крупнейших музеев. Также пройдут презентации событийной программы города, актуальных туристических проектов и маршрутов.

Он отметил, что для участников тура созданы несколько треков, основанных на тех туристических направлениях, которые практикуются в различных городах.

Так, на треке "Культурно-познавательный туризм" будут представлены канатная дорога, ул. Большая Покровская, пл. Максима Горького, музей "Нижегородская радиолаборатория", кукольный театр. В трек "Детский туризм" вошли колесо обозрения, стадион "Нижний Новгород", планетарий им. Гречко, детская железная дорога. В рамках "Промышленного туризма" туроператоры посетят колесо обозрения, музей завода "Красное Сормово", обзорную экскурсию "Сормово – промышленный район". Канатная дорога, парк "Швейцария" и находящийся там планетарий вошли в трек "Рекреационный туризм".

Ранее сообщалось, что три новые гостиницы планируется открыть в 2022 году в Нижегородской области.