Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, главы районов до 25 мая предоставят в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода графики выполнения работ по промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке тепловых сетей, герметизации вводов инженерных коммуникаций в зданиях.

ДУКам и ТСЖ рекомендовано до 16 мая разработать и представить в райадминистрации планы мероприятий по подготовке внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в отопительной сезон 2022-2023. Перед началом отопительного периода на информационных щитах в подъездах газифицированных многоквартирных домов должны быть размещены памятки по безопасному пользованию газом в быту.

Ресурсоснабжающим организациям, владельцам котельных, тепловых пунктов и объектов инженерной инфраструктуры рекомендуется разработать и утвердить план мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов с учетом недостатков предыдущих периодов и выявленных технологических нарушений. Также они должны заняться внедрением энергосберегающих технологий.

Также управление ГОЧС Нижнего Новгорода организует не менее двух тренировок с личным составом организаций ЖКХ по ликвидации аварийных ситуаций.

Подготовка объектов к следующему отопительному сезону должна быть завершена до 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что отопление в Нижнем Новгороде планируется отключить 24-25 апреля.