Более 5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 5 млрд рублей будет направлено на модернизацию систем теплоснабжения в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, финансирование на эти цели в 2023-2025 году планируется привлечь из государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В этом же году АО "Теплоэнерго" планирует обновить 94,1 км сетей (5,4% от общей протяженности сетей, обслуживаемых компанией), а ООО "Теплосети" – 15,6 км (3% от общей протяженности сетей, обслуживаемых компанией).

Также в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры рассказали, что в ходе отопительного сезона 2021 – 2022 годов не было зафиксировано аварий на сетях теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что подготовка к следующему отопительному сезону в Нижнем Новгороде уже началась.